ROMA NZONZI GALATASARAY / Non accenna a rientrare il caso Nzonzi al Galatasaray: il tecnico del club di Istanbul Fatih Terim ha spiegato che il centrocampista francese potrebbe tornare in squadra qualora chiedesse scusa ai compagni, ma il calciatore - ancora di proprietà della Roma - non ci sta. Come si legge su 'fotospor.com', il 31enne ha dichiarato: "Non ho nulla di cui scusarmi, voglio andarmene".

Parole che rendono sempre più concreta l'ipotesi di un nuovo cambio di squadra in questa finestra di calciomercato.

Come raccontato da Calciomercato.it, per il centrocampista si è parlato di un interesse del Celta Vigo, come sostituto di Lobotka sempre più vicino al Napoli: Nzonzi è disponibile a trasferirsi in Spagna ma non ha fretta, convinto di poter ricevere a breve offerte più allettanti.

