Calciomercato Roma, UFFICIALE: Cristante ha firmato

CALCIOMERCATO ROMA CRISTANTE - Altro rinnovo di contratto in casa Roma. Dopo Kolarov di ieri, oggi è la volta di Bryan Cristante: il 24enne centrocampista nativo di San Vito al Tagliamento, come si legge sulla nota pubblicata dal sito ufficiale dei giallorossi, si è legato al club capitolino fino al 2024. "Sono contentissimo di aver rinnovato.

Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati" il commento dell'ex milanista dopo aver apposto la firma sul nuovo contratto.

