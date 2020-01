CALCIOMERCATO NAPOLI DEMME LOBOTKA SERI / Il Napoli è pronto a rafforzare il centrocampo di Gattuso. Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, il piano di Giuntoli è quello di arrivare a due centrocampisti e nelle ultime ore la dirigenza azzurra si è avvicinata con una certa importanza a Demme, oltre l’assalto a Lobotka giunto alla stretta finale.

Calciomercato Napoli, retroscena Seri

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Anche per lo slovacco filtra ottimismo da tutte le parti in causa, e secondo quanto raccolto da Calciomercato.it l'allenatore del Celta Vigo Oscar Garcia si sarebbe già rassegnato al suo addio, e spera nell'acquisto di Guido Rodriguez. Nel frattempo, però, i partenopei hanno allacciato altri contatti nel caso (che ormai sembra remoto) l'accordo col Celta dovesse saltare: si tratta di Jean Michel Seri entrocampista del Galatasaray, in prestito dal Fulham, e già monitorato nelle scorse stagioni. Una pista d'emergenza, alternativa a un Lobotka che, insieme a Demme, sembra sempre più vicino.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, doppio colpo: c’è l’accordo per Demme. Le ultime di CM.IT

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: sprint decisivo per Lobotka