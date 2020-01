CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI /Dopo l'annuncio del rinnovo di Kolarov, ora la Roma è pronta a blindare anche Lorenzo Pellegrini. La dirigenza giallorossa vuole a tutti i costi respingere l'assalto di Inter e Juventus, predisponendo un piano tecnico e commerciale preciso attorno all’ultimo grande prodotto di casa Trigoria.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Roma, frenata Schick: le ultime dalla Germania

Calciomercato Roma, priorità Pellegrini: l'annuncio di Fienga sul rinnovo

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', al momento non c’è stato nessun contatto tra le parti e un incontro al momento non è previsto a breve. Pellegrini alla Roma è felice ma vuole essere rassicurato dal club con un progetto vincente. Il Ceo della Roma Guido Fiengo spiega la strategia e fa il punto della trattativa: "Sono certo che quando ci siederemo sarà per entrambi il momento giusto per parlare del contratto, convinti che le prospettive future che il club potrà presentargli rafforzeranno la sua volontà di proseguire la carriera con la Roma".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, sirene turche per Perotti: le ultime

Calciomercato Roma, nuova idea per l'attacco