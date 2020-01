CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA DEMME / Ieri pomeriggio vi abbiamo svelato in esclusiva il piano del Napoli di portare a casa due centrocampisti e l’interesse per Demme, oltre l’assalto a Lobotka giunto alla stretta finale.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , ilha raggiunto l’accordo di massima per il ventottenne, a cui è stato proposto un quinquennale ad 1,8 milioni a stagione mentre per convincere il Lipsia a cedere il suo centrocampista in scadenza di contratto nel 2021 dovrebbe bastare una cifra vicina ai. L’eventuale arrivo di Lobotka e Demme “libererebbe” Gianluca, che piace a tanti club di serie B, su tutti la Cremonese, ma non è escluso che possa rimanere in serie A. La Spal di mister Semplici ha sempre gradito il suo profilo e potrebbe farsi avanti anche il Parma.