Calciomercato Napoli: Milik inarrestabile, ora il rinnovo. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO MILIK /Arkadiusz Milik è una delle poche note liete del Napoli in un'annata, finora, da dimenticare. L’attaccante polacco, superati i suoi problemi fisici, dopo i 20 gol in 47 presenze messi a segno nella stagione scorsa sta nuovamente facendo registrare numeri eccellenti.

Sono 10 le reti siglate dall’ex Ajax in stagione, in 12 presenze e 855 minuti giocati. In pratica, ‘Arek’ trova la porta una volta ogni 85 minuti in campo: una media da top-player. Sette dei suoi gol li ha realizzati in Serie A, ed è l'unico calciatore nei cinque maggiori campionati europei ad esser riuscito a raggiungere questo numero con meno di 10 presenze all'attivo.

Calciomercato Napoli, incontro per il rinnovo di Milik

Statistiche che, insieme al contratto in scadenza nel 2021, rendono inevitabile l’interessamento di diversi top club europei spagnoli ed inglesi (si parla di Atletico Madrid e Manchester United) alle sue prestazioni.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, la priorità del polacco è quella di proseguire la sua avventura nella città partenopea, alla quale è sempre più legato.

Prima del match con la Juventus in programma il prossimo 26 gennaio, la dirigenza azzurra incontrerà il rappresentante dell’attaccante. Servirà trovare un punto d’incontro sui paletti imposti da De Laurentiis, che esige un contratto quinquennale e una clausola rescissoria da circa 100 milioni di euro: l’intenzione delle parti in causa, però, è trovare un accordo per il quale si discute da mesi e che darebbe ulteriore serenità a un calciatore che, a 25 anni, ha ancora enormi margini di crescita. E che si sta dimostrando inarrestabile.

