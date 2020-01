CALCIOMERCATO MILAN TODIBO SCHALKE BARCELLONA / Quelle che arrivano dalla Germania non sono sicuramente belle notizie per il Milan di Stefano Pioli: lo Schalke 04 nelle ultime ore ha accelerato per chiudere il colpo Todibo dal Barcellona. Come raccontato da Calciomercato.it, la dirigenza rossonera è in attesa della risposta del difensore francese che deve decidere se accettare o meno la destinazione Milan.

Il centrale transalpino è desideroso di restare in qualche maniera legato al Barcellona e si è preso del tempo per riflettere mentre è partito per l'Arabia Saudita dove disputerà la Supercoppa spagnola con i blaugrana. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, dalla Germania: svolta Todibo. C'è l'incontro in Spagna

Secondo quanto riportato dalla 'Bild' nelle ultime ore lo Schalke 04 ha accelerato con decisione per Todibo. Il direttore sportivo del club tedesco, Jochen Schneider, ha lasciato Fuente Álamo (Murcia), dove la squadra è in ritiro in vista della ripresa della Bundesliga, per incontrare i rappresentanti di Barcellona e discutere della firma del difensore francese classe 1999. Un'occasione sicuramente buona per cercare di anticipare la concorrenza del Milan e strappare il sì della dirigenza blaugrana.

