CALCIOMERCATO INTER UDINESE DE PAUL / Rodrigo De Paul è tornato a trascinare l'Udinese a suon di gol: dopo il bellissimo gol realizzato contro il Cagliari, l'argentino si è ripetuto con una perla decidendo la sfida contro il .

Prestazioni che hanno richiamato l'attenzione dei principali top club europei, soprattutto dell'di Antonio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, De Paul piace a mezza Europa: l'Udinese lo blinda

L'Inter non ha mollato completamente la pista che porta a Rodrigo De Paul, anche se le attenzioni della dirigenza nerazzurra negli ultimi giorni sono tutte riservate su Vidal e Erisken. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', l'argentino non è destinato a lasciare l’Udinese nella finestra invernale di mercato. In Italia anche la Juventus ci ha fatto un pensierino, così come Napoli e Fiorentina mentre all’estero c’è da registrare l’interesse di Tottenham e Siviglia. L’Udinese al momento non scende sotto il muro dei 35 milioni, dopo essere arrivata anche a quota 40. Dopo le recenti prestazioni la quotazione si è alzata nuovamente: per questo difficilmente De Paul si muoverà dal Friuli.

