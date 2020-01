CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ / Chiuso dal repentino adattamento di Theo Hernandez al campionato italiano, Ricardo Rodriguez ha disputato meno di 400 minuti in campionato e il suo agente sta lavorando per trovare la giusta sistemazione nel corso della sessione invernale di calciomercato.

Di recente, in Turchia si è parlato di un accordo già raggiunto tra il calciatore e il confermato anche dalle ultime dichiarazioni di Gianluca Di Domenico . Secondo 'Blick', oltre a quella del Psv il club turco deve fronteggiare anche la concorrenza del, alla ricerca di rinforzi mancini per Rudi. Stando al media svizzero, ilavrebbe fissato in 5,5 milioni di euro il prezzo dell'ex Wolfsburg.