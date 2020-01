Calciomercato Roma, frenata Schick: le ultime dalla Germania

CALCIOMERCATO ROMA SCHICK LIPSIA - Fermo nella prima parte della stagione a causa di un infortunio alla caviglia, Patrik Schick di fatto ha iniziato a fine novembre la sua avventura con il Lipsia. Il suo rendimento è decisamente buono: 4 gol in 359 minuti in Bundesliga, sempre in gol nelle ultime tre giornate.

Numeri che stanno facendo riflettere il club tedesco sulla possibilità di esercitare il diritto di riscatto, con lache intravede la possibilità di incassare 29 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Ma secondo quanto riportato dalla 'Bild', il Lipsia non ha intenzione di fare passi affrettati: sfrutterà la deadline del 15 giugno prima di prendere una decisione definitiva su Schick.

