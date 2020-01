CALCIOMERCATO INTER VIDAL BARCELLONA / La telenovela Barcellona-Vidal-Inter continua ad infiammare la finestra invernale di calciomercato. Conte vuole a tutti i costi il centrocampista cileno, già allenato ai tempi della Juventus, e lo stesso giocatore, ai ferri corti con Valverde, sarebbe ben felice di rimettersi in gioco nel campionato italiano.

Calciomercato Inter, da Messi a Bartomeu: il Barcellona in pressing su Vidal

Secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', sul volo verso l'Arabia Saudita, Vidal è stato contornato e pressato da Bartomeu e diversi compagni, tra cui Messi, Suarez e Jordi Alba, con una richiesta precisa: "Resta". Da vedere se il pressing attuato in casa blaugrana convincerà il cileno, l'Inter continua a provarci. Il rapporto con Valverde non è dei migliori, quello con Conte invece è ottimo. Ed è questo che può fare la differenza. L'agente intanto è a Milano, possibile ci sia un incontro con la dirigenza dell'Inter nei prossimi giorni. La resa dei conti dovrebbe arrivare al termine della Supercoppa spagnola, quando la squadra farà ritorno in Spagna.

