CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / L'arrivo di Ibrahimovic e una confidenza con il gol che stenta a tornare continuano a mette in bilico la permanenza di Piatek al Milan. L'attaccante polacco e i rossoneri non hanno ancora preso una decisione defiinitiva, ma le indiscrezioni di mercato si susseguono senza soluzione di continuità. In Premier League, oltre a Newcastle e West Ham, nelle ultime ore si è fatto vivo anche l'Aston Villa, ma quelle inglesi non sono le uniche pretendenti all'ex bomber del Genoa.

Secondo 'La Stampa', infatti, anche ilsi è iscritto alla corsa del ventiquattrenne, valutato 32 milioni dai rossoneri.

Calciomercato Milan, Piatek apre alla Premier

Il club dell'aspirina si unisce così a Lipsia e Schalke, già in passato accostate alla punta, più sensibile al fascino del campionato inglese. Secondo 'La Repubblica', infatti, nelle ultime ore c'è da registrare un'apertura importante all'eventuale approdo in Premier League. Autore di quattro reti in campionato (tre su rigore), Piatek ha giocato titolare contro la Sampdoria, ma è stato sostituito da Ibrahimovic al decimo della ripresa.