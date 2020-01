CALCIOMERCATO SERIE A ERIKSEN YOUNG INTER JUVENTUS DOUGLAS COSTA MILAN CHRISTENSEN PIATEK / Il calciomercato delle big italiane è in assoluto fermento. Dalla Juventus all'Inter fino al Milan, fronte 'caldo' è e sarà anche nella prossima estate la Premier League come dimostrano le grandi manovre per Eriksen, Ashley Young, Paul Pogba, Christensen e tanti altri campioni o meno che arricchirebbero senz'altro la nostra Serie A. Ma un futuro in Inghilterra potrebbero averlo anche i giocatori che attualmente militano nel massimo campionato italiano, vedi Piatek e Douglas Costa. Ecco l'approfondimento di Calciomercato.it.

Calciomercato Inter, da Eriksen a Young e Giroud: Marotta scatenato

Le ultime di calciomercato Inter danno Marotta pronto a chiudere - a sorpresa - l'operazione Young col Manchester United. L'esperto laterale inglese, in scadenza contrattuale a giugno, è stato scelto dopo i falliti tentativi per Marcos Alonso del Chelsea e Acuna dello Sporting CP. Stando a indiscrezioni, il classe '85 avrebbe già detto sì ai nerazzurri pronti a garantirgli un contratto di 18 mesi. Adesso resta da trattare con i 'Red Devils' che difficilmente lo lascerebbero andar via gratis nonostante il contratto a termine fra cinque mesi, potrebbe essere necessaria solo una piccola cifra come sorta di indennizzo. Comunque il vero colpo dell'Inter in Inghilterra sarebbe Christian Eriksen. Non si può escludere l'arrivo già in questa finestra 'di riparazione' del trequartista danese, anche lui in scadenza, per il quale sarebbe pronto un mega contratto da circa 9-10 milioni di euro netti a stagione. Per cederlo subito il Tottenham chiede sui 20 milioni di euro. Da battere la concorrenza dei top team europei, dallo stesso United fino a Real Madrid e Paris Saint-Germain. Suning potrebbe dare il via libera al suo approdo anticipato onde evitare un'asta pazzesca nei mesi a venire.

Per l'attacco, infine, l'Inter non molla la pista che conduce a

Calciomercato Juventus, da Pogba a Rugani e Douglas Costa: sogni e affari possibili in Premier

Le ultime di calciomercato Juventus danno Paratici al lavoro sul 'fronte' Premier per riportare a Torino Paul Pogba. Il francese è ai ferri corti col Manchester United e nella giornata di ieri si è operato per risolvere una volta per tutte il problema alla caviglia che lo sta ormai affliggendo da mesi. L'asse con Raiola è rovente e può 'agevolare' il ritorno in bianconero del Campione del Mondo. Emre Can e Bernardeschi possibili 'carte' per abbassare le richieste del club inglese. In Inghilterra il CFO bianconero può portare a compimento anche qualche cessione adesso e a giugno, vedi Rugani nel mirino del duo Leicester-Arsenal e Douglas Costa. Per il brasiliano possibile trasloco al Chelsea di Lampard, col quale la Juve discute ancora soprattutto di Emerson Palmieri, 'pallino' di Sarri.

Calciomercato Milan, da Christensen a Piatek: Premier può dare e togliere

Premier protagonista infine anche nel calciomercato Milan. Visti i tentennamenti del giovane francese Todibo, per la difesa il Milan ha messo gli occhi sul danese Christensen che quest'anno ha trovato pochissimo spazio nel Chelsea. Non tramontata del tutto la pista che conduce a Matic dello United, mentre potrebbero compiere il percorso inverso Piatek e Reina, entrambi finiti nel mirino dell'Aston Villa.

Calciomercato Inter, De Paul piace a mezza Europa: l'Udinese lo blinda

Juventus, Ronaldo 'disumano': retroscena dopo la tripletta al Cagliari

Calciomercato Milan, asta per Piatek: spunta un nuovo club