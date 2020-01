NAPOLI DEMME LIPSIA ESCLUSIVA / Che il Napoli sia alla ricerca di un mediano, non è certamente un mistero. Giuntoli pianifica un doppio colpo: oltre a Lobotka, gli azzurri hanno intenzione di piazzare un altro acquisto e i nomi al vaglio dei partenopei sono diversi. Uno su tutti: Diego Demme, regista del RB Lipsia che l'azzurro lo ha già nel cuore. Già perché il padre Enzo, tifosissimo del Napoli, lo ha chiamato Diego proprio in onore di Maradona e lo stesso tedesco non disdegna visitare il capoluogo campano nei propri periodi di vacanza. Tecnicamente, poi, sarebbe il giocatore perfetto da aggiungere al centrocampo azzurro: "Diego è uno degli uomini chiave del Lipsia - racconta Stefan Krause, giornalista della "Bild", in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it - E' uno che lavora duro e che tocca tanti palloni. E poi nessun altro calciatore corre più di Diego: ha una media di dodici-tredici chilometri percorsi a partita e una grande capacità di coprire il campo".

Napoli su Demme, Krause: "Difficile che il Lipsia lo lasci partire a gennaio"

Al Lipsia, però, Demme è uno dei calciatori simbolo della rinascita del club: "E' qui da sei anni - spiega Krause - Ha fatto tutta la trafila con la squadra, passando dalla terza divisione fino alla Champions League. Se vuole fare uno step di carriera e lasciare il calcio tedesco, questo potrebbe essere il momento giusto".

D'altronde, Demme è uno di quei calciatori molto legati ai colori del club e all'allenatore dei tedeschi, Julian Nagelsmann: "Diego è un grande professionista". Attenzione, però, anche al background dello stesso centrocampista del Lipsia. Come detto, è figlio di un grande tifoso del Napoli, ma non solo: uno degli idoli del piccolo Diego è qualcuno in questo momento protagonista con gli azzurri: "Notizia interessante è che Demme ha sempre avuto un calciatore modello: Gennaro Gattuso - rivela Krause - Il che non sorprende, dato che Diego è un calciatore aggressivo in campo e di poche parole fuori. E poi, parla già un buon italiano, per via del padre Enzo".



A cura di Alessandro Montano

