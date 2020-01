CALCIOMERCATO MILAN SAMPDORIA KJAER SIVIGLIA ATALANTA - Continua la caccia del Milan al rinforzo difensivo. La situazione relativa a Jean-Clair Todibo del Barcellona è, al momento, in stand by e si attende la decisione del 20enne calciatore. Nel frattempo, la società rossonera sonda le alternative: in primis, quella che porta a Andreas Christensen. Il 23enne difensore danese non trova spazio nel Chelsea di Frank Lampard e potrebbe dire addio ai 'Blues' a gennaio. Poco più di mille i minuti giocati dall'ex Brondby, sotto contratto con i londinesi fino al 30 giugno 2022. Un'altra pista porta al suo connazionale e compagno di Nazionale, Simon Kjaer, giocatore del Siviglia in prestito all'Atalanta dall'estate scorsa.

Calciomercato, Kjaer tra Milan e Sampdoria: ecco come stanno le cose

Il 30enne calciatore, già visto in Serie A con le maglie di Palermo e Roma, non ha trovato spazio sotto la guida di Gian Piero Gasperini e, nelle scorse ore, si è parlato di un possibile scambio di prestiti con la società orobica: Mattia Caldara farebbe ritorno a Bergamo, mentre Kjaer approderebbe in rossonero alla corte di Stefano Pioli. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, per quanto riguarda il Milan non c'è stato alcun contatto in tal senso. Accostato anche al Cagliari, l'unica squadra che concretamente si è mossa per il calciatore è la Sampdoria di Claudio Ranieri. Dunque, per quanto riguarda il club di Elliott, con Maldini, Boban e Massara che sperano ancora in un segnale positivo da Todibo, questa soluzione è ancora tutta da esplorare. Una soluzione, comunque, dovrà essere trovata, vista la situazione che si è venuta a creata all'Atalanta, con cui ha collezionato solo sei presenze e 381 minuti in campo.

