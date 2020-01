CALCIOMERCATO INTER MILAN JUVE KURZAWA / In rotta di collisione sulle fasce, Inter, Juventus e Milan nelle scorse settimane sono state accostate a Layvin Kurzawa. In scadenza di contratto a giugno, l'esterno sinistro è stato messo sul mercato dal Psg che spera di incamerare un piccolo indennizzo dalla sua cessione.

Le piste italiane non sono tuttavia le uniche in piedi in questo momento. Secondo 'footmercato.net', infatti, nei giorni scorsi il ventisettenne mancino sarebbe stato offerto al. Nei giorni scorsi, Rudi Garcia ha evocato l'innesto di rinforzi sulla fascia sinistra e viste le difficoltà di arrivare a Lucas, l'ex Monaco potrebbe rappresentare un'alternativa credibile.