CALCIOMERCATO NAPOLI MAUPAY / Grande fermento per il calciomercato Napoli con i dirigenti azzurri che oltre a monitorare il mercato interno in Serie A, da Rrahmani a Amrabat e non solo, sta lavorando con grande intensità anche a livello internazionale. Nelle scorse ore vi abbiamo aggiornato sugli sviluppi relativi a Lobotka anticipandovi anche la notizia confermata dell'assalto a Demme, ma non basta.

Secondo quanto riferisce il 'Daily Telegraph' infatti la dirigenza partenopea in questa stagione sta monitorando da vicino e con grande attenzione gli sviluppi di Neal Maupay, franco-argentino classe '96 di proprietà del Brighton e grande rivelazione di questo avvio di stagione in Premier League con 7 gol messi a segno in 21 presenze. Dopo l'impatto straordinario in Championship l'ex bomber del Brentford non ha risentito del salto di categoria e sta attirando le attenzioni di tanti grandi club, tra cui appunto il Napoli. Il grande ostacolo però è l'alta valutazione del cartellino fatta dal Brighton, che supera già i 45 milioni di euro.

