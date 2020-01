JUVENTUS CRISTIANO RONALDO TRIPLETTA / Come festeggiare la prima tripletta in Serie A? Se ti chiami Cristiano Ronaldo non conosci altro metodo: esercizi di stretching, la corsetta sul tappeto e crioterapia.

Ieri, all'indomani della grande prestazione fornita contro il, il fuoriclasse portoghese della Juventus , infatti, non ha voluto godersi il momento positivo ma ha pensato soltanto a recuperare la forma migliore in vista dei prossimi impegni: clicca qui per restare aggiornato.

Juventus, retroscena Ronaldo dopo la tripletta al Cagliari

Per non lasciare la sua abitazione e svolgere tutti gli esercizi che servono per il recupero muscolare, riporta 'Tuttosport', Cristiano Ronaldo ha fatto ricostruire a casa sua una palestra analoga a quella di un importante centro sportivo: così, nel giorno di riposo il portoghese svolge spesso esercizi che servono per il recupero muscolare, compresa la crioterapia con la quale abbassa la temperatura a -160° per qualche secondo, accelerando l’eliminazione dell’acido lattico. Lo stesso è quindi accaduto ieri, notizia che può solo entusiasmare i tifosi della Juventus, che attendono nuovi gol decisivi nelle prossime sfide.

