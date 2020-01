Iraq, bombardate le basi USA: a Erbil ci sono anche 400 italiani

IRAQ ERBIL 400 ITALIANI / Sono ore di grande tensione in Iraq dove l'Iran ha lanciato due attacchi simultanei colpendo due basi americane.

Le esplosioni, riferisce il portale 'Open', si sono avvertite anche nella base didove sono di stanza 400 truppe italiane che, rifugiatisi in appositi bunker, risultano tutti illesi. Gli italiani di Erbil rappresentano gran parte dei mille militari del nostro Paese in missione in Iraq e si stanno occupando dell'addestramento dei peshmerga, le forze di sicurezza curde.