CALCIOMERCATO INTER GODIN DARMIAN / Prosegue al di sotto delle aspettative la stagione di Godin con la maglia dell'Inter. Arrivato la scorsa estate a parametro zero, l'ex bandiera dell'Atletico Madrid sta faticando a trovare spazio nelle gerarchie di Antonio Conte, che di recente gli ha più volte preferito il giovane Bastoni.

Così, con il calciomercato invernale aperto, il difensore uruguaiano vive momenti decisivi per il suo futuro: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, Darmian se parte Godin: le ultime

A mercato aperto, infatti, non si può escludere l'addio di Godin, che nella prossima gara di campionato contro l'Atalanta dovrebbe partire da titolare vista l'emergenza difensiva. Per lui si tratterà quindi di un nuovo test per dimostrare di poter far parte del gruppo interista. Tuttavia, in caso di rottura, riporta 'Tuttosportt', i nerazzurri avrebbero già in pugno Matteo Darmian del Parma, che piace a Conte per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia come centrale difensivo sia come esterno di centrocampo.

