CALCIOMERCATO INTER GABIGOL VIDAL / Oltre all'accelerata decisa sul fronte esterno con la trattativa avviata per Ashley Young, l'Inter resta concentrata anche sulla questione centrocampista con l'obiettivo di regalare in tempi brevi al tecnico Antonio Conte il rinforzo richiesto in mezzo al campo.

Calciomercato Inter, Gabigol la chiave per Vidal

Un assist importante per il cileno del Barcellona potrebbe arrivare da Gabigol. Terminato il prestito al Flamengo, nelle prossime ore l'attaccante brasiliano è atteso in Italia per discutere il suo futuro con i vertici dell'Inter e secondo il 'Corriere dello Sport' c'è stato un riavvicinamento recente tra Gabigol e lo stesso Flamengo, grazie alla mossa del giocatore che dopo aver chiesto un ingaggio pesante da 4 milioni di euro a stagione al club rubro-negro avrebbe ora abbassato in maniera sensibile le sue richieste. L'Inter dal canto suo spera però di ottenere di più dei 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita proposti dai brasiliani. Un tesoretto importante con cui poi andare all'assalto del Barcellona che, comunque, per Vidal continua a chiederne circa 20 e intanto lo ha regolarmente convocato per la Supercoppa spagnola in Arabia Saudita al via oggi e che durerà fino al 12 gennaio. Andrà convinto anche il tecnico Valverde.

