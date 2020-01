MILAN PIATEK REINA ASTON VILLA / Ore calde per gli uomini mercato del Milan che mentre lavorano ai colpi in entrata, nella giornata di ieri hanno incontrato i dirigenti dell'Aston Villa a Milano per discutere anche di alcune possibili cessioni. Piatto principale dell'incontro il nome di Krzysztof Piatek, protagonista di una stagione deludente e possibile partente dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, una decisione definitiva da parte del Milan su Piatek non è stata ancora presa ma da quello che emerge l'interessamento degli inglesi per l'attaccante polacco è forte e concreto, tant'è che si parla anche di un'offerta da circa 30 milioni di euro.

Sul tavolo però c'è anche un altro nome. Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, la posizione di Piatek. Ultime CM.IT

Secondo quanto riporta il britannico 'Daily Mail' infatti nell'incontro la dirigenza rossonera avrebbe proposto ai 'Villans' l'ingaggio dell'esperto portiere Pepe Reina, classe '82 legato ai rossoneri da un contratto fino al 2021 e impiegato in una sola occasione quest'anno. Soluzione gradita al giocatore, che apre al ritorno in Premier League dopo l'esperienza al Liverpool, e sulla quale l'Aston Villa starebbe ragionando vista la necessità di ingaggiare un nuovo portiere dopo l'infortunio di Tom Heaton. L'operazione si potrebbe concludere in prestito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Piatek dice sì all'addio: fissato il prezzo