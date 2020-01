CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN / Talento danese classe 1992, Christian Eriksen è in attesa di conoscere il suo destino. Il contratto che lo lega al Tottenham scade a giugno 2020 e già da tempo si moltiplicano le indiscrezioni di calciomercato provenienti dai migliori tornei europei. Dalla Serie A in prima linea figurano Inter e Juventus, ingolosite dal possibile colpo a parametro zero, anche se non è da escludere un affondo già per gennaio. A tal proposito importanti novità sono arrivate dallo stesso giocatore: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, apertura per il colpo Eriksen: le ultime

In attesa di sviluppi sul fronte Vidal, negli ultimi giorni la dirigenza nerazzurra si sta concentrando sull'acquisto di Eriksen, per il quale si lavora a una soluzione già in questa sessione invernale. Dal canto suo, riporta la 'Gazzetta dello Sport', il giocatore ha aperto alla possibilità di trasferirsi subito a gennaio: l'Inter deve quindi formulare la migliore offerta da recapitare agli inglesi, che partono da una richiesta di circa 20 milioni di euro.

Sempre ingolosita dalle possibili acquisizioni a parametro zero, infine, laresta ancora sullo sfondo anche in vista della prossima estate.

Calciomercato Inter, le ultime sull'affare Vidal

Tuttavia, l'obiettivo primario per i nerazzurri resta Arturo Vidal del Barcellona, che i catalani non vogliono perdere facilmente nononstante non lo considerino un titolare fisso. Per lui è previsto un contratto fino al 2022, ma prima c'è da assecondare la richieta del Barça, che parte da una valutazione di circa 20 milioni di euro, mentre Marotta sembra spingersi fino a 15 miioni. Importanti novità sno quindi attese nei prossimi giorni.

