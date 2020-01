USA, missili contro base militare in Iraq: l'attacco proviene dall'Iran

USA IRAQ ATTACCO MISSILI IRAN DONALD TRUMP / Caos in Iraq. Come riporta l'agenzia 'Reuters', la base militare ad Ain Al Asad a Erbil sarebbe stata attaccata da almeno nove missili e sarebbero in corso anche altri attacchi. La base - che ospitava militari americani - è stata presa di mira dall'Iran: a riferirlo è l'agenzia 'Bloomberg', che cita la tv iraniana. Non solo, da parte della giornalista americana Jennifer Griffin vengono diffuse su Twitter delle dichiarazioni che proverrebbero da una fonte interna all’esercito Usa: "Siamo sotto attacco missilistico da parte dell’Iran.

Si tratta o di missili cruise (missile da crociera, ndr) o di missili balistici a corto raggio. Su tutto il Paese". Un episodio che è solo il culmine di un periodo di altissima tensione tra stati Uniti e Iran a causa dell'uccisione del generale iraniano Qassemdurante un raid firmatolo scorso 3 gennaio.

L’attacco, si legge su 'corriere.it', è stato rivendicato dalle guardie della Rivoluzione islamica, o Pasdaran, che parlano di operazione 'Soleimani Martire'. "La feroce vendetta delle Guardie Rivoluzionarie è iniziata", recita una dichiarazione che il 'New York Times' attribuisce all’Iran. Intanto il presidente degli USA Donald Trump è stato informato dell'accaduto e monitora la situazione.