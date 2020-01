CALCIOMERCATO INTER MAROTTA KUMBULLA VERONA DIMARCO / L'Inter si muove in maniera prepotente sul calciomercato. Marotta, però, non ha nel mirino solo i rinforzi da portare in nerazzurro già a gennaio ma anche i colpi per la prossima estate.

In questo senso, l'attuale capolista dellaha praticamente prenotato un difensore delmentre cerca di chiudere per portare subito a 'San Siro' Ashley Young dal Manchester United

Come riporta 'Sky Sport', l'Inter è già in prima fila e ha la strada spianata per prendere Marash Kumbulla. Il centrale classe 2000 è una delle rivelazioni dell'Hellas e dell'intera stagione. Gli scaligeri in questi giorni hanno trattato anche con il Napoli altri due talenti come Amrabat e Rrahmani, che finiranno entrambi in azzurro per una cifra sui 35 milioni. I nerazzurri, invece, hanno bloccato il difensore di origini albanesi in vista dell'estate e possono accelerare la trattativa per chiuderla in ogni momento. Nell'operazione andrebbe a essere ceduto Federco Dimarco, terzino che quindi vestirebbe la maglia del Verona ma già da gennaio.