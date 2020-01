CALCIOMERCATO MILAN CALDARA ATALANTA KJAER SCAMBIO / Sono ore febbrili per il Milan, alla ricerca soprattutto di un rinforzo in difesa. Dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri si stanno occupando di blindare la difesa. Il primo obiettivo resta Jean-Clair Todibo, che deve decidere se accettare la corte di Massara ma soprattutto aspettare che si trovi eventualmente l'accordo con il Barcellona sulla formula.

Intanto stanno già circolando diverse alternative per la difesa di Pioli, tra cui il danese del Chelsea Christensen e Simonedell'

Il Milan sta parlando con i bergamaschi soprattutto per il possibile ritorno di Mattia Caldara in nerazzurro mentre la Dea sta cercando di piazzare il difensore ex Roma, messo sul mercato da diverso tempo. Lo stesso Kjaer è nella lista dei papabili per il Milan, per cui però non è affatto una prima scelta. Come riporta 'Sky Sport', si starebbe ragionando anche sull'ipotesi di uno scambio tra i due giocatori: scenario niente affatto semplice, anche perché Kjaer è in trattativa anche con Sampdoria (che lo prenderebbe a titolo definitivo dal Siviglia e non in prestito come i rossoneri) e Cagliari.