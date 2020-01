CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED YOUNG SOLSKJAER / La notizia della serata è la trattativa dell'Inter per Ashley Young, terzino 34enne del Manchester United individuato come prossimo rinforzo del calciomercato invernale.

Così, rimbalzata anche in Inghilterra, la notizia è stata commentata in maniera sibillina da, tecnico dei 'Red Devils' che ha parlato dopo la sconfitta di stasera nel derby di Coppa di Lega contro il: "Stasera non è la notte per parlare dell'uscita dei giocatori - le sue parole riportate da 'Sky' - Dobbiamo rinforzarci". Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Inter, prove di sgambetto alla Juventus sul 'nuovo Pogba'

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, agente in sede: novità sull'attaccante!