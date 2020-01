CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / L'Inter si muove molto sul calciomercato. I nerazzurri sono vigili sui ruoli di esterno sinistro, centrocampista e attaccante. Le risorse economiche non sono eccessive, ma Marotta spera che un aiuto possa arrivare dal Brasile e dal Flamengo per il riscatto di Gabigol. L'attaccante classe '96, da quanto è tornato in patria, segna a ripetizione e ha trascinato la sua squadra alla vittoria della Copa Libertadores.

Tuttavia, l'Inter chiede una cifra importante per l'attaccante ma la società rubronegra non è eccessivamente preoccupata.

Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, ha parlato della situazione: "Non abbiamo fretta di trattare, ma in ogni caso abbiamo anche altri nomi sul taccuino. Se abbiamo già aspettato senza risultato, perché non dovremmo aspettare ora? Abbiamo avuto molta pazienza con Filipe Luis e Rafinha. Gabriel si prende il suo tempo e noi ci prendiamo il nostro. Siamo vigili sul mercato". Il ds Bruno Spindel, come riportato da 'Fox Sports', ha rincaarto la dose: "Quello che è nella nostra testa sono le prestazioni di Gabigol, se non sarà lui pensiamo ad altre opzioni. La decisione deve essere del Flamengo, del giocatore e dell'Inter. Non ci sono dettagli specifici che ci impongono l'accordo".