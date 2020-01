CALCIOMERCATO MILAN ASTON VILLA PIATEK / Quattro gol in 18 presenze stagionali sono poche per un talento come Krzysztof Piatek, in chiara difficoltà nelle recenti uscite.

Così, dopo le polemiche e l'acquisto dida parte del Milan , per lui non si esclude una cessione in questo calciomercato invernale: clicca qui per restare aggiornato.

Ieri, riporta 'Sky Sport', il Ds dell'Aston Villa si sarebbe recato a Milano proprio per Piatek, sceso in campo contro la Sampdoria. Gli inglesi sarebbero pronti a prenderlo subito a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Così, importanti novità si attendoo nei prossimi giorni.

