CALCIOMERCATO INTER YOUNG MANCHESTER UNITED MAROTTA / "Siamo molto attivi su questo calciomercato", aveva detto ieri sera Beppe Marotta prima di Napoli-Inter. Detto, fatto: i nerazzurri potrebbero presto piazzare il loro primo colpo di questa finestra invernale.

Il rinforzo arriverà per la fascia sinistra e non sarà né Marcosné Emersono Matteo

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato Inter, agente in sede: novità sull'attaccante!

Come riporta 'Sky Sport', il nome a sorpresa scelto da Beppe Marotta è quello di Ashley Young. Esperto terzino del Manchester United, ha 34 anni ed è in scadenza: ci sono stati dei contatti nelle ultime ore e l'inglese avrebbe già dato il suo ok al trasferimento. Resta da trattare con i 'Red Devils', per capire se chiederanno un indennizzo per lasciarlo andare o potrà arrivare gratis vista la situazione contrattuale. Young firmerebbe un accordo da un anno e mezzo, quindi fino a giugno 2021.