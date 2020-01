CALCIOMERCATO MILAN PSV RODRIGUEZ / Ricardo Rodriguez in attesa di novità sul suo futuro. Fuori dalle gerarchie di Pioli, il terzino sinistro del Milan vanta svariate estimatrici tra Serie A e campinati stranieri.

Così, nonostante il Fenerbahçe stia provando ad acquistarlo , resta ancora calda la pista che porta in Olanda, direzione

L'agente di Rodríguez, Gianluca Di Domenico, riporta 'telegraaf.nl', sta lavorando con il giocatore svizzero per creare le condizioni per portarlo al PSV, che potrebbe puntare sulla formula del prestito fino a fine stagione. Dal canto suo, il calciatore avrebbe voglia di trovare maggiore spazio in vista delle convocazioni per i prossimi campionati europei.

