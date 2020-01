MALAGA VICTOR SANCHEZ ALLENATORE VIDEO / Bufera in casa Malaga. Il caos riguarda nello specifico Victor Sanchez, allenatore del club andaluso protagonista di un video hard - con tanto di maglia del club addosso - che sta circolando in queste ore sul web e sui social. Un episodio che ha portato lo stesso club a una decisione drastica: "Visti gli ultimi eventi che non sono ancora stati verificati, il Malaga ha immediatamente sospeso l'allenatore Víctor Sánchez del Amo dalla sua carica fino a che non ci sarà un'indagine e i fatti saranno chiariti del tutto.

In quel caso diffonderemo altre informazioni", si legge sul sito ufficiale.

Lo stesso tecnico ha confessato di aver subito dei ricatti: "È un crimine contro la mia privacy. Mi stanno chiedendo soldi, stanno provando a ricattarmi e ho deciso di denunciare chiunque diffonda il video sui social o su whatsapp - si legge su 'El Mundo Deportivo' -. Non ho altro da dire perché non ho fatto neanche qualcosa di serio. Non è il primo caso di diffusione e scandalo a causa di video hard, visto che era successo già con Abelardo e Benzema.