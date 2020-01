CALCIOMERCATO LAZIO GENOA SPAL SANABRIA / Non solo la Lazio su Antonio Sanabria del Genoa. Alle prese con una stagione negativa, l'attaccante 23enne vanta svariate estimatrici in Serie A, tra le quali figura proprio la formazione biancoceleste, che visiona altresì Romulo e Biraschi.

Su di lui, riporta 'Sky Sport', ci sarebbe anche la, pronta a rinforzarsi nel mercato di gennaio data l'ultima posizione in classifica. I ferraresi avrebbero deciso di avviare i contatti per Sanabria una volta verificata la difficoltà per arrivare a, primo nome nella lista dei preferiti. Clicca qui per restare aggiornato.

