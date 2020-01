Calciomercato Milan, problemi per Todibo: alternativa dalla Premier

CALCIOMERCATO MILAN CHRISTENSEN TODIBO / Difesa in fermento in casa Milan dopo il primo botto piazzato in attacco con l'arrivo di Ibrahimovic. La compagine rossonera va infatti a caccia di un centrale da piazzare tra le braccia di Stefano Pioli che al momento sta contando sui soli Musacchio e Romagnoli. Il nome più in voga delle ultime settimane è certamente Todibo che, come raccontato da Calciomercato.it, deve decidere se accettare o meno la destinazione Milan. Il centrale transalpino è desideroso di restare in qualche maniera legato al Barcellona e si è preso del tempo per riflettere mentre è partito per l'Arabia Saudita dove disputerà la Supercoppa spagnola con i blaugrana.

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Milan, decide Todibo | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, pessimismo per Todibo: c'è anche Christensen

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport', per Todibo ci sarebbe quindi stata una forte frenata. Il Barcellona e soprattutto il difensore non sono convinti della formula e si fanno quindi largo le prime alternative. La prima pista potrebbe portare a Kjaer mentre la seconda e più suggestiva ad Andreas Christensen, difensore classe '96 del Chelsea. Il problema sorgerebbe sulla formula con il Milan che vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre i 'Blues' vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo. Caldara, in uscita,

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, la formula giusta per Todibo: le ultime di CM.IT

Calciomercato Milan, non solo Todibo: cercasi rinforzi a centrocampo

Calciomercato Milan, da Caldara a Todibo: le mosse in difesa