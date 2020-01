MILAN DIFESA CALDARA TODIBO / Occhi puntati sulla difesa. Il calciomercato Milan in queste ore ha posto il suo focus sul reparto arretrato. L'infortunio di Duarte e le condizioni di Caldara - recuperato fisicamente ma non ancora pronto per scendere in campo - stanno spingendo il club rossonero a trovare un nuovo difensore centrale.

Il desiderio del Milan sarebbe quello di mettere a disposizione di mister Pioli il prima possibile Todibo. Il centrale, desideroso di restare in qualche maniera legato al Barcellona, si è preso però del tempo per riflettere. Il calciatore è partito per l'Arabia Saudita dove disputerà la Supercoppa spagnola. Al termine della manifestazione arriverà una risposta ma filtra sempre più pessimismo con il Milan che sta vagliando altre ipotesi.

Un centrale prima della chiusura del mercato arriverà certamente e molto probabilmente si pescherà ancora dall'estero.

Calciomercato Milan, Todibo blocca Caldara: le ultime

La situazione Todibo sta inoltre bloccando Caldara, pronto a lasciare Milanello e a far ritorno a Bergamo in prestito: il rientro all'Atalanta ci sarà quando arriverà il nuovo acquisto. La doppia diffida di Romagnoli e Musacchio rischia di lasciare Pioli senza alternative. Anche Gabbia è infatti pronto a fare le valigie così come Rodriguez. Lo svizzero, in queste ore, ha aperto al trasferimento in Turchia, al Fenerbahce, ma contrariamente ai suoi compagni non lascerà il Milan in prestito. Il contratto in scadenza il 30 giugno obbliga a trovare altre soluzioni.

