Calciomercato Napoli, Nzonzi ‘blocca’ Lobotka: le ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA / L’affare Lobotka vive per il Napoli ore di stallo. Il Celta, come anticipato da Calciomercato.it, non ha necessità né voglia di privarsi di un calciatore così importante e ha deciso di farlo solo alle sue condizioni. Oggi i galiziani hanno nuovamente chiesto al sodalizio di De Laurentiis 25 milioni di euro, ma il loro obiettivo è un altro: prendere tempo.

Calciomercato Napoli, Lobotka spinge per l'azzurro

Il ds Miñambres, infatti, non vuole lasciar partire lo slovacco prima di averlo sostituito a dovere. L’obiettivo di queste ore, dopo un sondaggio per Victor Camarasa, è Steven Nzonzi, centrocampista della Roma in prestito dal Galatasaray.

Il francese sarebbe disposto a trasferirsi in Spagna, ma, a sua volta, non ha fretta in quanto convinto di poter ricevere a breve altre offerte più allettanti.

Nel frattempo, i partenopei lavorano anche su Diego Demme del Lipsia, che potrebbe arrivare insieme a Lobotka e non esserne una semplice alternativa. Lo slovacco, da parte sua, continua a spingere per il trasferimento e non sa più cosa fare per comunicare la sua volontà: dopo aver chiesto al tecnico Oscar Garcia di non scendere in campo contro l’Osasuna, ha inondato di like il profilo Instagram azzurro durante la sfida con l’Inter. Voglia di Napoli ne ha tanta, non c’è che dire.

