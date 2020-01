Inter, prove di sgambetto alla Juventus sul 'nuovo Pogba'

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS CHONG / Tra inserimenti concreti, manovre di disturbo e dispetti, Inter e Juventus continuano ad infiammare il Derby d'Italia che dal campo sfocia nel calciomercato e dalla Serie A si allarga anche al mercato internazionale.

Tanti nomi in ballo tra le due società, che avrebbero fiutato anche una potenziale grande occasione dal. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Vidal a Eriksen: il piano di Conte e Marotta nel vivo

Calciomercato Juventus, l'Inter si inserisce per Chong?

Si chiama Tahith Chong il nuovo gioiello di casa 'Red Devils', e come il giovanissimo Paul Pogba nel 2012 è arrivato agli ultimi sei mesi di contratto con il club inglese. Esterno offensivo di piede mancino, classe '99, ha inevitabilmente attirato le attenzioni di tanti grandi club che lo vorrebbero a parametro zero. Su tutte, come fu proprio per Pogba, la Juventus che, assicurano in Inghilterra, avrebbe già preparato una super offerta per convincerlo. Stando però a quanto riferisce il britannico 'The Sun', di recente anche l'Inter sarebbe emersa manifestando il proprio interesse nei confronti del giocatore. Vendetta per il caso Kulusevski o tentativo concreto?

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: proposta super per Chong