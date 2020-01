CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / L'arrivo di Ibrahimovic ha inevitabilmente messo in discussione il futuro di Piatek, anche se al momento - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - non è stata presa ancora una decisione definitiva sull'attaccante polacco.

Il club rossonero, infatti, vuole aspettare e capire soprattutto le reali condizioni dello svedese, prima di dare il via libera alla cessione dell'ex. Dal canto suo, il classe '95 spera ancora di giocarsi le sue carte con la maglia rossonera. I vari interessamenti dellaverranno quindi approfonditi più avanti: ora c'è la volonta condivisa di attendere e conoscere quello che potrà essere il contributo di Ibrahimovic sul campo. Infine, non va scartata una seconda ipotesi: la possibile partenza del giovane Leao in prestito. Sull'ex Lille, pagato circa 30 milioni la scorsa estate, alcuni club transalpini ed inglesi.