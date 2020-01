Calciomercato Serie A, occhi su un talento del Livorno

CALCIOMERCATO SERIE A DELLY MARIE SAINTE / Zero presenze quest'anno al Livorno, eppure non mancano le pretendenti ad Andrew Delly Marie-Sainte.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, sul centrale francese classe '98 hanno messo gli occhi diversi club dima anche stranieri, tutti allettati dalla possibilità di mettere le mani sul suo cartellino a condizioni economiche molto vantaggiose. Cresciuto nele con un passato nelle giovanili del, il 21enne di Fort-de-France non ha trovato spazio quest'anno in amaranto solo a causa della deficitaria classifica e del caos societario e tecnico che sta contraddistinguendo tutta l'annata della società di. Che adesso corre il rischio di perdere un prospetto importante, come è Marie-Sainte, senza averci davvero mai puntato...