CALCIOMERCATO INTER VIDAL MANCHESTER UNITED / Non bastavano le resistenze del Barcellona e del tecnico Ernesto Valverde a complicare i piani dell'Inter che sta cercando di regalare il colpo Arturo Vidal al tecnico Antonio Conte.

Dal Cile arrivano infatti nuove indiscrezioni che, se confermate, rischierebbero concretamente di far saltare i piani dell'allenatore nerazzurro che ha individuato nel centrocampista blaugrana l'elemento giusto per rinforzare la rosa in vista della volata finale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, da Vidal a Eriksen: il piano di Conte e Marotta nel vivo

Calciomercato Inter, offerta Manchester United per Vidal

In diretta sull'emittente cilena 'DirecTV' infatti, giornalista Herman Chanampa ha parlato di un inserimento serio e concreto da parte del Manchester United nella corsa ad Arturo Vidal. Spinto da un'emergenza a centrocampo che si è fatta consistente dopo i nuovi problemi di Paul Pogba e l'infortunio di McTominay che ne avrà per 8-10 settimane, il club inglese avrebbe formulato un'offerta che sarebbe economicamente superiore a quella presentata dall'Inter e che non ha convinto i dirigenti del Barça. Vidal, nel frattempo, è volato in Arabia Saudita con il Barcellona per la Supercoppa spagnola dalla quale rientreranno dopo il 12 gennaio. Da lì in poi, ogni momento sarà buono per capire cosa farà Vidal, conteso ora da Inter e Manchester United, mentre Valverde continua a ribadire di volerselo tenere stretto.

