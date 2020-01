CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Non ci sono certezze sulla permanenza di Icardi a Parigi oltre questa stagione. Non ci sono, perché Wanda Nara continua a rimandare il discorso futuro, che appunto potrebbe non essere al Paris Saint-Germain nonostante il club dell'emiro sia più che propenso ad acquistarlo a titolo definitivo esercitando l'opzione di riscatto fissata a 70 milioni di euro oppure attraverso un nuovo accordo con l'Inter a una cifra inferiore. "La decisione spetta a lui, ma non c'è ancora niente di certo - ha detto la moglie e agente dell'argentino, da domani sera opinionista al 'Grande Fratello Vip' in onda su Canale 5, ai microfoni di 'Gazzetta.it - Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici.

Quindi vedremo...".

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter e Milan, Vidal e Todibo col Barcellona in Supercoppa

Calciomercato Inter, Icardi 'problema' per Marotta: può riprovarci la Juventus

Ovviamente Marotta spera che Icardi decida di legare il proprio futuro al PSG per incassare i 70 milioni di euro e, di conseguenza, scrollarsi definitivamente di dosso il 'peso' dell'argentino. In caso contrario, invece, l'Ad sarebbe costretto a passare un'altra estate - la prossima - travagliata alla ricerca di un acquirente 'gradito' al classe '93 di Rosario. Nell'eventualità di un addio di Icardi al Psg, ecco che potrebbe riprovarci la Juventus in cerca ancora di un centravanti dopo il tramonto della pista Haaland, andato al Borussia Dortmund.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, dal Portogallo: 'mal di pancia' Acuna

Juventus e Inter, Fabregas gioca la sfida scudetto: Conte vs Sarri, il verdetto

Calciomercato Inter, colloqui in corso con l'ex ds del Psg