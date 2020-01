Calciomercato Inter e Milan, Vidal e Todibo col Barcellona in Supercoppa

CALCIOMERCATO INTER MILAN VIDAL TODIBO / Asse caldo tra Milano e Barcellona, con Inter e Milan che da giorni ormai lavorano su due obiettivi in casa blaugrana: Arturo Vidal per i nerazzurri, Jean-Clair Todibo per i rossoneri. Trattative però tutt'altro che vicine alla conclusione, con il tecnico Ernesto Valverde che continua a contare su entrambi.

Oggi infatti i catalani hanno diramato l'elenco delle convocazioni per la Supercoppa spagnola che da quest'anno ha una nuova formula a 4 squadre e si svolgerà in Arabia Saudita dall'8 al 12 gennaio: in lista, quindi, figurano sia Vidal che Todibo, segno che ogni decisione su entrambi sarà quindi rimandata almeno alla prossima settimana. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE---> Milan, decide Todibo: le ultime di CM.IT!

Vidal resta un obiettivo caldo per l'Inter su input del tecnico Antonio Conte e non è escluso un nuovo rilancio per tentare di abbattere il muro blaugrana, anche se dopo la partenza di Alena, non gradita dal tecnico, Valverde non vorrebbe cedere nessun altro. Todibo invece, come vi abbiamo raccontato, è chiamato a prendere una decisione: accettare il Milan o cedere al pressing delle altre società interessate, dal BayerLeverkusen al Monaco? Se ne saprà di più, e probabilmente in maniera decisiva, al rientro dalla Supercoppa di Spagna, con l'ultimatum fissato per la metà di gennaio.