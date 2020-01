CALCIOMERCATO SASSUOLO DEFREL ASTON VILLA / Arrivato in estate dalla Roma in prestito con obbligo di riscatto, che si verificherà a seguito di determinate condizioni, Gregoire Defrel può concludere la sua seconda esperienza a Sassuolo dopo solo pochi mesi.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma, nuova idea per l'attacco

Secondo il 'Birmingham Mail' sul giocatore avrebbe messo gli occhi l'Aston Villa. Il club di Birmingham è in cerca di rinforzi, soprattutto in attacco, per cercare di risalire la classifica ed allontanarsi dalla zona retrocessione e starebbe pensando all'attaccante di origini caraibiche. Attenzione però anche alla Sampdoria, che sta pensando di riportare il giocatore a Genova.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Sampdoria, un difensore in uscita: piace in Turchia

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Kolarov rinnova

Classifica senza VAR: Inter dietro la Juve. Roma e Lazio appaiate