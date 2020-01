SONDAGGIO SERIE A DE LIGT / Un inizio di stagione complicato per i difensori che in estate hanno cambiato maglia. Nuovi acquisti che hanno faticato ad inserirsi e che hanno disputato prestazioni fino ad ora non molto convincenti complici la nuova realtà e anche alcuni problemi fisici. Ma chi ha deluso di più fino ad ora? Secondo i follower di Calciomercato.it che hanno partecipato al nostro sondaggio è Matthijs De Ligt il giocatore che ha maggiormente deluso in questa prima parte di stagione per il 41.1% dei votanti.

Secondo posto per Kostas, che anche ieri contro l'ha mostrato parecchie difficoltà. Il 29.9% dei votanti ha scelto lui come la delusione maggiore di questo inizio stagione. 23.2% i voti raccolti da Diegomentre ultimo posto per il laziale, con il 5.8%, poco impiegato fino ad ora da Simone

