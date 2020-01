CALCIOMERCATO INTER ACUNA / Appurate le difficoltà sul fronte Marcos Alonso, obiettivo numero uno per rinforzare la corsia mancina, l'Inter come vi raccontiamo da giorni ha virato con forza su Marcos Acuna presentando anche un'offerta che è stata però respinta al mittente dallo Sporting CP. In Portogallo confermano quanto vi abbiamo riportato nelle scorse ore, ovvero che in settimana potrebbe arrivare un rilancio da parte della dirigenza nerazzurra per il laterale seguito pure dal Napoli.

Il tutto mentre arrivano nuove indiscrezioni circa un forte malumore da parte dell'esterno argentino. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Stando a quanto riferise il quotidiano 'A Bola' infatti, i rapporti tra il giocatore e la dirigenza dello Sporting si starebbero incrinando da un lato perché lo stesso Acuna è indispettito dai continui 'no' dei 'Leoes' alle offerte ricevute da tanti club importanti del panorama europeo, dall'altro perché la società non avrebbe mantenuto una promessa fatta un anno fa allo stesso calciatore. Durante lo scorso mercato di gennaio 2019 infatti, lo Sporting rifiutò un'offerta molto importante da parte dello Zenit che aveva convinto anche Acuna, promettendogli il rinnovo del contratto con un ritocco dell'ingaggio che però non è mai arrivato. Ora l'ex Racing Club de Avellaneda spera in una soluzione in tempi brevi, con l'Inter alla finestra.

