CALCIOMERCATO SAMPDORIA GALATASARAY MURILLO /Non solo Colley, un altro difensore della Sampdoria è finito nel mirino di altri club. Si tratta di Jeison Murillo, che può lasciare il club blucerchiato a gennaio visto l'interesse del Galatasaray.

Il club turco cerca nuovi innesti e avrebbe messo nel mirino il difensore centrale colombiano, arrivato a Genova in estate dalin prestito con obbligo di riscatto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Milan, nuova pretendente per Borini: derby di mercato in A

La Sampdoria, riferisce il 'Corriere dello Sport', non si opporrebbe alla cessione del giocatore sudamericano, ma vorrebbe monetizzare dalla trattativa. Il club blucerchiato dovrà versare nelle casse del Valencia 12 milioni di euro e per questo la proposta turca di prestito oneroso (1 milione di euro) sino a fine stagione, non convince la società ligure che preferirebbe cedere il classe 1992 a titolo definitivo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

CIES, Lautaro Martinez vale più di Ronaldo: Mbappè super star

Classifica senza VAR: Inter dietro la Juve. Roma e Lazio appaiate