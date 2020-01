CALCIOMERCATO INTER RANOCCHIA TRABZONSPOR / Non solo acquisti: l'Inter di Antonio Conte si gode il momento d'oro con il successo di Napoli, aspetta i giusti rinforzi sul mercato e lavora anche alle cessioni.

Una potrebbe riguardare Andreache in Turchia accostato al: secondo quanto riferisce il portale 'karadenizgazete.com.tr', la società di Trebisonda sarebbe a caccia di un difensore nella finestra invernale e avrebbe messo gli occhi sul calciatore nerazzurro.

In questa stagione l'ex Bari ha collezionato due apparizioni in Serie A (entrambe dal primo minuto), situazione che evidenzia come il 31enne non sia certo centrale nel progetto di Antonio Conte. Il Trabzonspor ci prova, facendo leva anche sul contratto in scadenza tra un anno e sulle poche possibilità per lui di vedere il campo. Da vedere se il tecnico salentino darà il via libera al suo addio senza un arrivo in difesa considerato che i nerazzurri saranno impegnati da febbraio anche in Europa League e, considerato anche D'Ambrosio (spesso impiegato nel terzetto di centrali) i difensori a disposizione sono sei.

