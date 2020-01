CALCIOMERCATO JUVENTUS CHONG MANCHESTER UNITED / Occhi sui giovani per il futuro. La Juventus vigila sempre con grande attenzione il mercato a caccia di importanti colpi di prospettiva. Uno di questi può essere Tahith Chong, centrocampista mancino olandese in scadenza di contratto con il Manchester United. Il club inglese avrebbe proposto al classe 1999 un rinnovo contrattuale per i prossimi cinque anni con uno stipendio da 1,5 milioni di euro l'anno.

Il rapporto però tra club e giocatore non è particolarmente sereno e la società inglese non pare disposta ad attendere troppo il ragazzo.

Calciomercato Juventus, che offerta per Chong

Ecco intanto che dall'Inghilterra rimbalza la voce di un assalto sempre più concreto da parte della Juventus nei confronti del ragazzo di origini caraibiche. Secondo il 'Sun' il club bianconero sarebbe pronto a proporre al ragazzo un bonus alla firma di oltre 2 milioni di euro e un contratto da quasi 2 milioni di euro l'anno. Un'offerta decisamente importante che può far vacillare il ragazzo e propendergli a scegliere il bianconero. Il tabloid inglese sottolinea come nelle prossime settimane è previsto un incontro con l'entourage di Chong dove potrebbero emergere importanti novità.

