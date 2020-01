CALCIOMERCATO ROMA CAPUTO SASSUOLO DZEKO /Nonostante le parole del ds Petrachi su Nikola Kalinic e la volontà di puntare sull'attaccante croato, in casa Roma non sembra tramontare l'ipotesi di cercare un vice-Dzeko. Il club giallorosso starebbe valutando attentamente nuovi rinforzi per quanto riguarda il reparto offensivo.

In lizza ci sono diversi profili: da per cui si è ipotizzato uno scambio con l'Inter , all'idea, giovane attaccante della. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Roma, ipotesi Caputo del Sassuolo

Ora però ecco spuntare una nuova idea. Secondo 'Leggo' il club giallorosso starebbe valutando come possibile rinforzo per l'attacco Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo. Una pista non semplice, visto il ruolo centrale del giocatore pugliese nell'attacco di De Zerbi. Altro nome nel mirino è quello di Mariano Diaz: in questo caso il problema maggiore sarebbe l'ingaggio, mentre il sogno di Fonseca resta Mertens del Napoli.

