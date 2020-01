CALCIOMERCATO ROMA UFFICIALE KOLAROV / Proseguirà per un'altra stagione la carriera di Aleksandar Kolarov con la maglia della Roma. Il club giallorosso ha annunciato il rinnovo di contratto del difensore serbo. Per lui prolungamento di un'altra stagione e firma sino al giugno 2021. Ad annunciare la firma è stata proprio la società capitolina.

"Voglio ringraziare il club per questo rinnovo, significa molto per me" ha commentato il terzino, recentemente accostato alla Stella Rossa

